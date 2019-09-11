Kadın polis şefleri göreve hızlı başladı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE'NINtek kadın Asayiş Şube Müdürü olarak adını duyuran Seda Okur, terfi alarak 3.5 yıllık başarılı çalışmasının ardından Kaçakçılık ve İnsan Ticareti'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı'na yükseldi. Balçova'ya huzur getiren ve asayişi sağlayan Süheyda Tuğbay ise İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın tarafından Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü olarak görevlendirildi. İki kadın polis şefi ilk görev günlerine hızlı bir giriş yaptı. İzmir'de kadı polis şefleri yeni görevlerinin ilk günlerinde Bayraklı ilçesinde yaptıkları sahte içki operasyonunda 4 bin 600 şişe 70 cl'lik fotokopi bandrollü sahte viski, 45 litre etil alkol, 2.5 litre açık rakı, votka, 18 adet 2.7 mililitrelik anason ve votka aroması ele geçirildi. Operasyonla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, sayının daha da artabileceği belirtildi. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği tarafından depoya yapılan baskımda bir adet kumar amaçlı şans oyunu makinesi ele geçirildi. Kumar makinesi Bayrakli Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan E.A. isimli zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.