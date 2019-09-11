La bonıta’da yaşam başlıyor

KONUT sektörünün prestij markası Erişen İnşaat Çiğli'de hayata geçirdiği La Bonita Projesi'ni bitirdi. Son dokunuşların yapıldığı bu özel proje yoğun ilgi gördü. 3+1 konutların tamamı satılırken, az sayıdaki 2+1, 2+1 dubleks, 1+1 loft daireler sahiplerini bekliyor. Erişen İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Caner Yılmaz, konut sektöründe doğru yerde doğru projeyi hayata geçirmenin çok önemli olduğunu belirterek, La Bonita lokasyon olarak Çiğli'nin özel bir yerinde. Giderek gelişen bir bölge. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ne çok yakın. Üniversiteden dolayı bölgede daha çok öğrencilere yönelik konutlar inşa edilmiş, aileler unutulmuş. La Bonita, bölgedeki aile odaklı tek rezidans projesi. Aileler burada güvenle ve huzurla yaşayabilecek" dedi.

HER ŞEY VAR

La Bonita'dan yatırım amaçlı konut alanların bile oturmaya karar verdiğine dikkat çeken Yılmaz, projeyi Eylül ayı sonunda tamamen bitirecekleri söyledi. İZBAN ve tramvay ile rahatça ulaşılan La Bonita'nın Anadolu Caddesi ve çevre yoluna da çok yakın olduğunu ifade etti. Geniş ve konforlu yaşam alanları, ferah ve aydınlık mimarisi, rengarenk peyzajı ve zengin sosyal olanaklara sahip Lo Bonita'da açık havuz, fitness salonu, kapalı otopark, Türk Hamamı, sauna ve buhar odası, oyun alanları, kütüphane, kafeterya ve sinema odası bulunuyor.