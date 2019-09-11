Orman için 9 saat sahnede kaldılar

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarında, 18 Ağustos'ta başlayan ve Menderes ile Seferihisar'ın kırsal mahallelerine kadar ilerleyen orman yangını, havadan ve karadan sürdürülen çalışmalarla 53 saat sonra kontrol altına alınıp, söndürüldü. Ancak başta İzmir olmak üzere tüm ülkede üzüntüye neden oldu. Yanan orman alanının yeniden ağaçlandırılması için Haluk Levent'in öncülüğünü yaptığı konser çağrısına, birçok ünlü isim destek verdi. Konseri izlemek isteyenler, fuara, 1'er fidan bağışı karşılığı olan 10 lira ödeyerek girdi. Oğuzhan Uğur ile başlayan, Halil Sezai ile devam eden ardından Gripin, Gazapizm, Hayko Cepkin ve finalde de Haluk Levent'in sahne aldığı 'İzmir Tek Yürek Dayanışma Konseri' tam 9 saat sürdü. Kampanyaya öncülük eden Haluk Levent, 02.20'de sahneye en son çıkan isim oldu. Geç saat nedeniyle gürütüden çevre sakinleri şikayetçi olanca Levent, konserini bitirdi.

HALUK LEVENT'TEN NİDA'YA ZİYARET

DOKUZ Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde 3.5 aydır tedavi gören, lenfoma kanseri Nida Karadal'ın (16) ailesi, sosyal medya üzerinden Ahbap Platformu aracılığıyla şarkıcı Haluk Levent'e ulaştı. Nida'yı hastanede ziyaret eden Levent, adına doğaçlama şarkı besteleyip, söyleyerek yüzünü güldürdü.