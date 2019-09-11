PKK’ya kınamaya CHP’den ret oyu

BUGÜN NELER OLDU

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin eylül ayı birinci oturumu, Başkan Tunç Soyer başkanlığında yapıldı. Toplantıda söz alan AK Parti Meclis Üyesi Erhan Çalışkan'ın, "Karabağlar ve Menderes bölgesindeki yangınları çıkaran eli kanlı PKK terör örgütü ve bu örgütü destekleyen tüm siyasi parti, kuruluş, kurum, sivil toplum örgütü ve basın organları ile bu örgütü kullanan uluslararası güçler ve yabancı devletleri İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi olarak lanetliyoruz" metniyle kınanmasına ilişkin meclis gündemine sunduğu önerge görüşüldü. Çalışkan'ın meclis gündemine sunduğu önerge, AK Parti, MHP ve İYİ Parti gruplarının kabul oylarına karşı, CHP grubunun oylarıyla reddedildi. Oylamada, Çalışkan'ın verdiği PKK'nın şehit ettiği İzmirli polis, asker, öğretmen ve tüm kamu görevlileri ile sivil vatandaşların ailelerine yardım edilmesi, çocuklarının okutulması için yardım düzenlenmesi konusunda banka hesabı açılması için gerekli mecralardan izin alınması önergeleri de reddedildi. Egeli SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Çalışkan, "İzmir'in ağaçları kıymetlidir. İzmir'in insanları da kıymetlidir. Onlar sadece ormana sahip çıkıyorlar. PKK'nın şehit ettiği insanlara sahip çıkmıyorlar. Biz her ikisine de sahip çıkıyoruz. İnsanı sevmeyen doğayı da sevemez. Doğayı sevmeyen insanı da sevemez. Ben doğayı seviyorum insanı sevmiyorum diyen yalan söylüyordur. Bu adamlar bu işin diyetini HDP'ye ödüyorlar. Biz bir tarihe kayıt düştük. Gün geldiğinde söylediklerimizin doğru olduğunu görecekler. Bu PKK ormanları değil diyet ödemeyen belediyeleri binalarını yakarsa şaşırmam" dedi.