Tecrübeli göz göz

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Lig ekiplerinden Göztepe'nin, bu sezon kadrosunda bulunan yabancı oyuncuları tecrübeleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Gelecek vaat eden yerli futbolcuları kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, yabancı tercihlerini ise tecrübeli isimlerden yana kullandı. Bu sezon 12 yabancıyla kadrosuna devam edecek olan sarı-kırmızılı takımın kadrosunda yer alan yabancı oyuncuların 10'u 30 yaş ve üzerindeyken, kadroda bulunan yalnızca 2 yabancı futbolcu 30 yaşın altında yer aldı.
PENDİK'TEN GELEN BATUHAN 19 YAŞINDA
BU sezon kadrosunu 11 yeni isimle takviye eden sarı-kırmızılılarda, yeni transferlerin yaş ortalaması 27 olarak belirlendi. Transfer edilen en tecrübeli isim Brezilyalı Marcio Mossoro olurken, sezon başında Pendikspor'dan alınan 19 yaşındaki Batuhan da en genç transfer olarak kayıtlara geçti.
İzmir ekibinin bu sezon kadrosuna kattığı en tecrübeli yerli oyuncu ise Başkaşehir'den kiralanan 28 yaşındaki orta oyuncusu Soner Aydoğdu oldu.
EN DENEYİMLİ İSİM KAPTAN
GÖZTEPE'NIN
kadrosunda bulunan
12 yabancı oyuncunun
yaş ortalaması 31.25
olarak dikkat çekerken,
takımın en
tecrübeli oyuncusu
kaptan
Beto oldu.
37 yaşındaki
file bekçisini,
36 yaşındaki
Brezilyalı
orta saha
Mossoro takip
etti. Transferin son
gününde takıma katılan Napoleoni de
33 yaş ile listede kendine üst sıralarda
yer buldu. Takımdaki en genç yabancı
futbolcu ise Anderlecht'ten kiralanan
stoper Sanneh… 25 yaşındaki
Gambiyalı takımın en genç yabancı
oyuncusu unvanının sahibi olurken,
Sanneh'i 26 yaşındaki Poko takip etti.
İki oyuncu aynı zamanda takımda
30 yaşın altında olan iki yabancı oldu.