Tecrübeli göz göz

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Lig ekiplerinden Göztepe'nin, bu sezon kadrosunda bulunan yabancı oyuncuları tecrübeleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Gelecek vaat eden yerli futbolcuları kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, yabancı tercihlerini ise tecrübeli isimlerden yana kullandı. Bu sezon 12 yabancıyla kadrosuna devam edecek olan sarı-kırmızılı takımın kadrosunda yer alan yabancı oyuncuların 10'u 30 yaş ve üzerindeyken, kadroda bulunan yalnızca 2 yabancı futbolcu 30 yaşın altında yer aldı.BU sezon kadrosunu 11 yeni isimle takviye eden sarı-kırmızılılarda, yeni transferlerin yaş ortalaması 27 olarak belirlendi. Transfer edilen en tecrübeli isim Brezilyalı Marcio Mossoro olurken,İzmir ekibinin bu sezon kadrosuna kattığı en tecrübeli yerli oyuncu ise Başkaşehir'den kiralanan 28 yaşındaki orta oyuncusu Soner Aydoğdu oldu.kadrosunda bulunan12 yabancı oyuncununyaş ortalaması 31.25olarak dikkat çekerken,takımın entecrübeli oyuncusukaptanBeto oldu.37 yaşındakifile bekçisini,36 yaşındakiBrezilyalıorta sahaMossoro takipetti. Transferin songününde takıma katılan Napoleoni de33 yaş ile listede kendine üst sıralardayer buldu. Takımdaki en genç yabancıfutbolcu ise Anderlecht'ten kiralananstoper Sanneh… 25 yaşındakiGambiyalı takımın en genç yabancıoyuncusu unvanının sahibi olurken,Sanneh'i 26 yaşındaki Poko takip etti.İki oyuncu aynı zamanda takımda30 yaşın altında olan iki yabancı oldu.