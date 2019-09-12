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Havaya ates açan maganda yakalandı

Giriş Tarihi: 12.9.2019
Havaya ates açan maganda yakalandı
BALIKESIR'IN Karesi ilçesinde Tatlıpınar Mahallesinde bir dügünde silahla ates edildigine dair bilgi elde edildi. Jandarma ekiplerinin elde ettigi bilgi dogrultusunda yapılan arastırmalar sonucunda I.A. adına bulundurma ruhsatlı tabancanın M.S. isimli süpheli tarafından tasındıgı ve havaya ates ettigi tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla bu olayla ilgili olarak yakalanan süpheliler I.A. ve M.S. hakkında gerekli adli ve idari islemler yapıldı. I.A.'ya ait 1 adet tabanca muhafaza altına alındı.
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Havaya ates açan maganda yakalandı
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