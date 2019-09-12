İstinat duvarı çöktü apartman bosaltıldı

Izmir'in Torbalı ilçesine baglı Ayrancılar Mahallesi'nde belediye ekiplerinin altyapı çalısması gerçeklestirdigi 83 Sokak'ta geçtigimiz aksam Atmaca Apartmanı'nın istinat duvarı, büyük bir gürültüyle çöktü. Park halindeki iki araç, çöken alana düstü. 7 katlı apartmanın ilk katında büyük hasar meydana geldi. Bu sırada evlerinde bulunan yaklasık 20 kisi ise ekiplerin yardımıyla dısarıya çıkartıldı. Olayda sans eseri yaralanan olmadı. Bazı apartman sakinleri tanıdıklarının evine sıgınırken, bazı ailelerde Torbalı Belediyesinin kendilerine tahsis ettigi otel ve misafirhanelerde kaldı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sabahın ilk ısıklarıyla birlikte olayın boyutu da gün yüzüne çıktı. Özellikle havadan drone görüntüsüyle, çöken alanın büyüklügü gözler önüne serildi. Jandarmanın güvenlik seridine aldıgı bölgeye bu sabah Izmir Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Müdürlügü (IZSU) ile Gediz Elektrik Dagıtım A.S.'den uzmanlar geldi. Özellikle IZSU görevlileri, çökmenin neden kaynaklandıgını saptamak için istinat duvarının farklı bölümlerinden numuneler aldı. Istinat duvarının yanlıs mı yapıldıgı, ya da altyapı çalısmalarında hatalı mı davranıldıgı gibi degerlendirmeler, uzmanların incelemesinden sonra ortaya çıkacak.



DEPREM SANDIK

Olayda en büyük zararı gören dairenin sahibi Güllü Senoglu, "Ben doktordan geldikten sonra uyumak üzere oldugum sırada büyük bir patlama gibi ses geldi. Salona girdigimde büyük yıkım vardı. Olayı sonradan ögrendim. Beni dısarıya çıkardılar. Bu duvardan uzun süredir su akıyordu. Bunun neden oldugunun arastırılmasını istiyorum. Bizlerin de zararları karsılansın" dedi. Öte yandan Torbalı Belediyesi, en kısa südrede çalısmanın tamamlanıp, binanın tekrar kullanıma açılacagını açıkladı.