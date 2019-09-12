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Japonların altı asırlık sanatı ’de

Giriş Tarihi: 12.9.2019
Japonların altı asırlık sanatı Türkiye’de
Japonya'da 1400'lü yıllarda İmparator Nikko'nun yaptırdığı Toshogu mabedinin inşasında ahşap kullanılarak yapılan süslemeler ile ortaya çıkan kumiko, günümüzde bu ülkede halen icra ediliyor. İnce ince kesilen orta sertlikteki ağaç parçalarının birbirine geçirilmesi yöntemiyle ortaya çıkan bu sanatla masa, sehpa, abajur, ahşap bölme gibi eşyalar ayrı bir ustalıkla yapılıyor. Balıkesir'in Edremit ilçesinde kumikoya 2014'te başlayan Erol Başsay, "Bildiğim kadarıyla ülkemizde sadece ben yapıyorum" dedi.
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Japonların altı asırlık sanatı Türkiye’de
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