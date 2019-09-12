O annelere Kırkpınar’dan destek

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AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Diyarbakır HDP İl Binası önünde dağa kaçırılan evlatları için oturma eylemi yapan Diyarbakırlı annelere destek açıklaması yaptı. AK Parti ve hükümet olarak evlatları için eylem yapan annelerin yanında olduklarını ifade eden Kırkpınar, "Hacire anne, olarak anılan Hacire Akar'ın bireysel olarak başlattığı eylemde aile sayısı her geçen gün artıyor. Bu annelerin ve ailelerin, evlatları için feryatlarına kimse sessiz kalmamalı. Buradan tüm sivil toplum kuruluşlarımızı, sanatçılarımızı, akademisyenlerimizi, bu sese kulak vermeye davet ediyoruz. Bilinmelidir ki; tarih annelerin mücadelesine destek verenleri de bu sesi duymayanları da yazacak" dedi.