Oğlumun ayakkabısını getir

BURSA'NIN Gürsu ilçesinde yasayan ve aileleriyle anlasamadıkları için tasınmaya karar veren Feridun Ivdil ve Gülçin Ivdil çifti, iki ay önce bebekleri Kerem ile Izmir'e geldi. Çift, Izmir'de is ve kalacak yer bulamadıkları için Basmane semtinde parkta yasamaya basladı. Ogulları Alaeddin (13) ise mahkeme kararıyla velayetini alan babaannesinin yanında kaldı. Aile parkta yasarken, Gülçin Ivdil'in çantasıyla birlikte, sol ayagı ters olarak dünyaya gelen Kerem bebegin ameliyatlı ayagı için kullandıgı medikal ayakkabısı çalındı. Bu durum ailenin yasamını daha da zorlastırdı. Parkta zor kosullarda yasamlarını sürdürmeye çalısan, tuvalet ihtiyaçlarını yakındaki bir kıraathanede gideren Ivdil çifti, hem kendilerinin hem de Kerem'in dus bile alamadıgını söyleyerek, çocuklarının tedavisi ve bir eve yerlestirilmeleri için yardım istedi.

VALİLİK DEVREYE GİRDİ

Oglu Kerem'in ayakkabısının da içinde bulundugu çantasını çalan hırsıza seslenen Gülçin Ivdil, "Hangi vicdan bir çocugun ayakkabısını, sokakta kalmıs bir ailenin çantasını çalmaya razı gelir. Oglumun ayagı ters dönüyor. Ne olur ayakkabıyı getir. Hayat bizim için zaten zor. Sana kızmayacagız" dedi. Beyninde tümör bulundugunu belirten baba Feridun Ivdil ise, "9 aylık bebegimizle sokakta kaldık. Izmir Valiligi bizim için çalısma baslatmıs. Umarım bir eve yerlestiriliriz. Ne kadar burada kalacagımız belli degil" dedi.