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Öğrenci servisleri denetim altında

Giriş Tarihi: 12.9.2019
Öğrenci servisleri denetim altında
MANİSA'NIN Köprübaşı ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Köprübaşı Belediyesi işbirliğiyle öğrenci servisleri denetlendi. Yapılan denetimde araçların fiziki durumu, klimaları, yangın tüpleri ile ilk yardım çantalarının yeterliliği, emniyet kemerleri ve sürücülerin öğrenci taşımaya uygun belgelerinin olup olmadığı kontrol edildi. Denetimle ilgili olarak öğrencilerin güvenli ve konforlu bir şekilde ev ve okullarına ulaşmalarının amaçlandığı belirtilirken, öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik denetimlerin yıl boyunca süreceği ifade edildi.
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Öğrenci servisleri denetim altında
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