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’de gün batımı mest ediyor

Doğası, görüntüsü, tarihi ile binlerce turisti ağırlayan travertenleri, eşsiz manzarası ile dikkat çekiyor. Her gün binlerce kişi gün batımını görüntüleyebilmek için Pamukkale’ye geliyor

Giriş Tarihi: 12.9.2019
Pamukkale’de gün batımı mest ediyor

EŞSIZ yapısı ile binlerce turisti ağırlayan Pamukkale'de gün batımı mest ediyor. Yapısı ve tarihi ile özellikle uzak doğulu turistlerin ilk durağı olan Pamukkale, akşam saatlerinde gün batımını fotoğraflamak isteyen turistlerin ilgisini çekiyor. Travertenlerin yanı sıra Hierapolis Antik Kenti de ilgi görüyor. Yıllara meydan okuyan antik tiyatro, güneşin batışını fotoğraflamak isteyen turistlerin akınına uğruyor.

MEKSİKA'DAN GELDİLER
Pamukkale'nin eşsiz doğasını fotoğraflayan Meksikalı bir turist, "Çok güzel. Biz Meksikalıyız. Kardeşimle geldik. Çok harika. Tüm arkadaşlarıma fotoğrafları gönderiyorum. Çok güzel hava var" dedi. Turistler yaklaşık 1 saat boyunca güneşin batışını, Denizli ve Pamukkale manzarası eşliğinde izleme imkanı buluyor.

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Pamukkale’de gün batımı mest ediyor
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