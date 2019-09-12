Sosyal medyadan umut yolculuğu

BUGÜN NELER OLDU

günlerde düzensiz göçmen hareketliligi artarken, Sahil Güvenlik, jandarma ve polis ekipleri de yasa dısı olarak Yunan adalarına geçmek isteyen göçmenleri engellemek için tedbirlerini arttırdı. Ekipler, birçok göçmeni bota binemeden yakalarken, denize açılmayı basaranları ise Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan karasularına geçmeden yakalıyor. Çesme Iskelesine getirilen göçmenlerden bazıları, organizatörlere 1000-1200 dolar ödeyerek neden yasa dısı yolculuga çıktıklarını, Organizatörlerle sosyal medyada baglantı kurduklarını söyleyen bir Suriyeli göçmen, "Belki 20 kisiyle muhatap oluyoruz ama kendilerini göremiyoruz. Bize hangi noktaya gidecegimizi söylüyorlar" dedi.