Balıkesır’de 6 ıkız aynı sınıfta buluştu

BUGÜN NELER OLDU

BALIKESIR'DEKIKuva-yi Milliye Ortaokulu 5-A sınıfında bulunan 6 tek yumurta ikizi Damla-Yağmur Üstünel, Kemal Tezcan-Ahmet Hasan Yılmazer, Efe-Ege Sağlık, Hüseyin-Yusuf Kılıçarslan, Selim-Salih İbiş'i görenler şaşırıyor. Yüz benzerliğinin yanı sıra giydiği okul formaları, hareket ve davranışlarıyla da birbirinin aynı olan ikizleri öğretmen, öğrenci ve okul yönetimi tarafından tanıyıp ayırt etmek çok kolay olmuyor. Tanınmanın dışında hiçbir sıkıntısı olmayan ikizler adeta okulun neşe kaynağı. Okul müdürü Raşettin Dağ öğrencilerin aynı sınıfta tesadüfen bir araya geldiğini ifade ederek, "Yeni eğitim ve öğretim yılına başlarken aynı sınıfta bulunan 6 ikiz öğrencimiz bizim de dikkatimizi çekti. 28 kişilik sınıfın neredeyse yarısına yakınını ikizlerimiz oluşturuyor"dedi. Bilişim Teknolojileri öğretmeni Kadir Kayabey ise, "Bu sene okulumuzun 5-A sınıfında 6 tane ikiz öğrencimiz aynı sınıfta eğitim ve öğretim görecek. İnşallah bunun yararını göreceğiz ve zararını bertaraf edeceğiz. İnsan ister istemez karıştıracak tabi ki daha yeni derslere başladık ama ben zamanla öğreneceğimi tahmin ediyorum" dedi.