Çadır turızmı yenı trend oldu

DOĞA tutkunlarının son yıllarda ilgi odağı haline gelen kamp turizminde bu yaz büyük bir hareketlilik yaşanırken, kamp çadırı ve kamp malzemelerinin satışları da arttı. Yaz boyunca şehir stresinden uzaklaşmak isteyen ve uygun fiyatlı tatil arayanlar, kamp alanlarına akın etti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Başkanı Osman Tolga Gencer, "Bu yaz tatilcilerin yeni trendi 'çadır turizmi' oldu, yurt içi konaklamalı tatillerde ise düşüş yaşandı" dedi.

UYGUN FİYATLI

İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda 11 yıldır kamp malzemeleri satışı yapan Enver Karahan, "Bu sene satışlar geçen yıla göre büyük oranda arttı. Satış bazında bakıldığı zaman cirolarda artış yaşandı. Yaz kampçılığı denilen ürünler müşterilerin ilgisini çekiyor. Bunların içinde festival çadırı denilen yazlık çadır, şişme yatak ve uyku tulumu var. Yazlık çadırların kumaşları daha farklı oluyor. Tamamen kışlık olan çadırlar su geçirmez olarak üretiliyor. İki ve dört kişilik çadırlar satılıyor. Fiyatları ise 180 lira ile bin 500 lira arasında değişiyor. Otel fiyatlarının artmasıyla birlikte çadır satışlarımızda artış oldu. İnsanlar çok para harcamadan tatil yapmak istiyorlar. Çadırı aynı zamanda macera olarak görüyor" dedi.