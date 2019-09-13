İstinat duvarının enkazı kaldırılıyor

İZMIR'IN Torbalı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 91 Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın önündeki istinat duvarı, salı akşamı büyük gürültüyle çöktü. Yolun bir kısmında da göçük meydana geldi. Göçükle oluşan toprak ve kaya parçaları, 7 katlı binanın kot altında kalan 2 dairesinin dış cephesinde hasara neden oldu. Park halindeki 2 araç da oluşan çukura düştü. Olayın ardından apartman, hemen tahliye edildi. Binada yaşayan 28 aileden 6'sı, Torbalı Belediyesi ekiplerince ilçedeki otellere yerleştirildi. Bazı aileler de yakınlarının yanında kalmaya başladı. İstinat duvarının çökmesinin ardından yapılan incelemeler sonrası Büyükşehir Belediyesi, İZSU ve Torbalı Belediyesi ekipleri, enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

BİLİRKİŞİ BEKLENİYOR

Torbalı Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu, "Alanda doğal gaz, su ve kanalizasyon hatları bulunuyor. Bu hatların değişmesi gerekiyor. Çalışmaların yapılabilmesi için öncelikle enkaz kaldırma işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Yaptığımız incelemelerde, binanın kolonlarında hasar oluşmadığını gördük, ama bilirkişi de inceleme yapacak. Yarın enkazın tamamen kaldırılacağını tahmin ediyorum ardından da istinat duvarı yapılacak. Bina kullanılacak halde getirildikten sonra yeniden teslim edilecek" dedi.