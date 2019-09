Lebip Timor: Seni çok özlüyoruz

BUGÜN NELER OLDU

ÖLÜM haberini radyodan dinlediğimde,olmuştum. Aradan tSaygı,sevgi ve rahmetle bir kez daha anıyoruz..Karşıyaka'da doğmuş.. Yani İzmir doğumlu.. İsterim ki çok daha görkemli törenlerle anılsın, şimdinin genç futbolcularına anlatılsın.. O'nu radyodan tanımış, sonra futbolunun son dönemlerine Mithatpaşa Stadı'nda tanıklık etmiştim. Anlayacağınız özel izleyicilerinden birisi olmuştum. Çok sıkı markaj altında oynar, ama her türlü sertliğe tebessümle cevap verirdi. Sonra İstanbul, Ankara ve İzmir'de kimseye nasip olmayanile tribünlere çıkmıştı. Futbolculuğuna ve efendiliğine hayran olduğum adam, çoğu maçta basın tribününde yanımda oturur olmuştu. Doyumsuz sohbetleri ile süslerdi maç aralarını. Galatasaray'ın Denizli deplasmanlarını kaçırmazdı. Maçtan bir gün önce çoğu kez aynı mekanda gece yarılarına kadar sohbetlerine bizi de alırdı.. Sonra, aniden ölüm haberi geldi. Futboluna doyamadığım adamın, sohbetleri de kursağımda kalmıştı. Bütün Türkiye'yi ağlatan cenaze töreninde acımasızca mücadele ettiği her kesimden, her takımdan arkadaşları vardı. Zira O, sadece büyük bir futbolcu değil, aynı zamanda bir beyefendilik anıtı idi.. Şiddetin, saygısızlığın her türlü el-kol hareketlerinin havada uçuştuğu günümüzde, bu futbol aleminin kraldan alması gereken çok dersleri olduğuna inanmaktayım. O dönemlerde yeni doğanlara Metin adını koyan babalar-analar canlı şahidimdir.. Bu satırların yazarına gelince..Bizimkisi hiç bitmeyecek bir aşk hikayesidir dostlar.. Futboluna, efendiliğine, ağları yırtan volelerine, doksana taktığı kafa toplarına olan bir aşk.Metin abi. İzmir'in yeni vapurlarından birine adını yazdılar. Oysa sen yıllar önce zaten hepimizin gönlüne yazdırmıştın adını. Hoş adamdın, adam gibi adamdın, gerçek kraldın. Alem buysa, kral zaten hep sendin Metin abi. Nurlar içinde yatasın..