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Nazilli kupada çok mutlu

Giriş Tarihi: 13.9.2019
Nazilli kupada çok mutlu
ZIRAAT Türkiye Kupası 2. eleme turunda A SPOR'dan canlı yayınlanan karşılaşmada Ci Group Buca'yı 2-2 biten maçta seri penaltılarla 7-5'le geçip eleyen Nazilli Belediyespor'da tur sevinci yaşanıyor. Teknik direktör Yavuz İncedal, oyuncularını mücadeleleri nedeniyle kutladı. Maçın başından sonuna kadar büyük bir efor sarf ettiklerini belirten İncedal, "Elensek bile oyuncularımın hepsini tebrik edecektim. 10 kişi kalmamıza rağmen muhteşem bir mücadele verdiler. Hepsi sahaya ayrı ayrı karakter koydular. Turu geçtiğimiz için çok mutluyum. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz" diye konuştu.
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Nazilli kupada çok mutlu
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