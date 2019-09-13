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Okul önlerıne sıkı denetim

Valisi Erol Ayyıldız, bağımlılıkla mücadele konusunda okul önlerinde sıkı tedbirlerin alındığını aktardı

Giriş Tarihi: 13.9.2019
Okul önlerıne sıkı denetim
İZMİR'DE, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılı okul güvenliği toplantısı, İzmir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında yapıldı. Okulların güvenliği ile ilgili yürütülen çalışmaların uyuşturucu, trafik, terör ve asayiş olmak üzere 4 ana başlıkta toplandığı kaydedilerek, bağımlılıkla mücadele konusunda sıkı tedbirlerin alındığı aktarıldı. Bu sene okul hizmetlerinde çalışanların güvenlik kontrollerinin sıkı bir şekilde yapılacağı, bu uygulamanın okulların ve çocukların güvenliği açısından takip edileceği belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ayyıldız, okul güvenliği, bağımlılıkla mücadele, uyuşturucu, alkol gibi sıralanan okul etrafındaki her türlü kötülüğün toplumun geleceğiyle ilgili bir durum olduğunu belirtti. Tüm kurumların önleyici tedbirler alacağını aktaran Ayyıldız, "Bu konuyu daima sıcak tutarak eğitim öğretim yılının güzel bir şekilde geçirilmesi için 'acil' koduyla çalışmamız elzemdir. Okul güvenliği, servis, bağımlılıkla mücadele gibi okulla ilgili konularda bu sene farklı bir uygulama noktasında okul aile birlikleri işin içine girecektir" dedi.
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Okul önlerıne sıkı denetim
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