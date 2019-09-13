Orman konserinden 477 bin lira hasılat

BUGÜN NELER OLDU

çıkan ve 53 saat sonra kontrol altına alınarak söndürülen orman yangınında zarar gören alanları yeniden ağaçlandırmaya katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen konserden 477 bin TL gelir elde edildi. Konser ve 88. İzmir Enternasyonel Fuarı vasıtasıyla elde edilen gelir, 30 Ağustos'ta İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan kararların yerine getirilmesi için kullanılacak. Meclis'in aldığı kararlar arasında, 3 bin 800 hektarlık bir alanın ağaçlandırılması ve yangınlara müdahaleyi hızlandırmak için yeni arazözler alınması gibi maddeler var.