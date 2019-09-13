Otizmli Samet’le dalga geçilince ailesi taşındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Keçiliköy Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuklu Güllübaş ailesinin hayatı, doğuştan otizmli olan oğulları Samet Ege Güllübaş ile arkadaşlarının dalga geçmesi nedeniyle değişti. Arkadaşları dalga geçtiği için sokağa çıkmak istemeyen yüzde 80 engelli raporu bulunan Samet Ege (7), eve kapandı. Güllübaş çifti, oğullarıyla dalga geçen çocuklardan 4'ünün ailesiyle tartışırken, kendilerine tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu ileri sürdükleri 1'i hakkında geçen 17 Mart'ta Manisa 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

TAŞINIRKEN SAKATLANDI

Güllübaş çifti yaşananların ardından, 3 ay önce Mesir Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın zemin katındaki, aylık 600 liraya kiraladıkları yeni bir eve taşındı. 4 yıldır yaşadıkları evlerinden taşınırken ağır yük kaldıran baba Emin Güllübaş'ın (34) belinde kayma oldu. Beline platin takılan ve 2 ay süreyle rapor verilen Güllübaş, "Ameliyatım nedeniyle çalışamadığım için maaş alamadım. Rapor parası ise daha sonra yatırılacak. Eşim çocuklarla ilgilendiği için çalışamıyor. Yunusemre Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan otizmli oğlumuz için ödenen aylık bin 300 lira evde bakım ücreti dışında başka da bir gelirimiz yok. Okullar açıldı. Biri anaokulu, diğeri ise ilkokula başlayan çocuğumuzun okul kıyafeti ve kırtasiye malzemesi ihtiyaçlarını karşılayamadık" dedi.

YARDIM BEKLIYORLAR

Otizmli olan oğluyla dalga geçilmesi nedeniyle zor günler yaşadıklarını belirten Emin Güllübaş, "Oğlumun engelli olması bizim seçimimiz değil. Evimizi taşıyıp, o mahalleden uzaklaştık. Bahçede samet Ege'nin vakit geçirebileceği, yazı tahtası, sinirlendiğinde stresini atması için kum torbası ve salıncağın bulunduğu bir ortam yarattık" dedi. Emine Güllübaş (26) ise, "Tüm hayırseverlerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.