Atlantıs’e milli takviye

BUGÜN NELER OLDU

su sporlarına yaptığı atılımla adından sıkça söz ettiren Atlantis Gençlik ve Spor Kulübü, milli takviyelerle gücüne güç kattı. A Milli Erkek ve Kadın Takımlarını çalıştıran, U15 Takımı'nda görev alan ve 2014 yılında Dünya 6.'sı olan Genç Milli Takımı'nın başında önemi başarılara imza atan Alp Olcaytu'yu kadrosuna katan Atlantis, genç kuşağın başarılı ismi Uğurcan Kocataş'ı da bünyesine dahil etti. 2015 yılından bu yana Atlantis çatısı altında görev yapan Özgür Kahraman'ın yanına bu iki önemli antrenörü alarak güçlenen Atlantis, hedef çıtasını yukarıya dikti.