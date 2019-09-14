Efemçukuru’nda madenciler yarıştı

BUGÜN NELER OLDU

Madenciler Derneği'nce düzenlenen "1. Maden Kurtarma Yarışması"nda bir araya gelen madenciler, ilk yardım uygulamaları, maden sahasında yangın, kaza, kurtarma gibi alanlarda yarıştı. Yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Menderes İlçesi'ndeki Tüprag Efemçukuru Altın Madeni İşletmesinde düzenlenen organizasyona, Çayeli Bakır, Esan Eczacıbaşı, Koza Altın, TKİ ve Tüprag çalışanları katıldı. TÜMAD, İmbat Madencilik ve Polyak'dan madenciler de yarışmada gözlemci olarak yer aldı. Katılımcılar, ilk yardım uygulamaları, maden sahasında yangın, kaza, kurtarma gibi çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışmalarda dereceye girmek için ter döktü.