Erol amca tekerleklı sandalyesıne kavuştu

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İZMIR'IN Torbalı ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Erol Karaduman, 15 yıl önce tarlaya çalışmaya giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek kullandığı traktörün altında kaldı. Sol bacağından yaralanan Karaduman'ın kalça kemiği kırıldı. Yaklaşık 10 yıldır her yere akülü tekerlekli arabasıyla giden Karaduman'ın aracı 3 ay önce bozuldu. Defalarca yaptırmasına rağmen aracı bir türlü çalışmayınca evde hapis hayatı yaşayan Karaduman sesini Egeli Sabah aracılığıyla duyurdu. Erol amcanın tekerlekli sandalye dileği Torbalı Bahçeşehir Koleji'nin sahibi Yıldırım Baytekin tarafından gerçekleştirildi. Baytekin, Karaduman'ı ziyaret ederek akülü tekerlekli sandalyesini teslim etti.