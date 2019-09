İzmir’in ormanları küllerinden doğacak

BUGÜN NELER OLDU

IZMIROrman Bölge Müdürü Zafer Derince, göreve basladıgı gün ilk is olarak tüm Izmir'i ve ülkemizi üzüntüye bogan 18 Agustos tarihli Karabaglar orman yangını bölgesine giderek havadan ve karadan incelemelerde bulundu. Orman yangınının ardından alanda bos bölgenin kalmayacagını belirten Derince, her tarafı agaçlandıracaklarını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangın sırasında ve sonrasında gelismeleri sürekli takip ettigini belirten Derince, "Biz burayı kesinlikle zamanında agaçlandıracagımızı taahhüt ediyoruz. Izmirlilerle, sivil toplum örgütleriyle beraber bir metrekaresi bile bos kalmadan bu alanlar agaçlandırılacaktır. Sahaya geldim, gördüm, arkadaslarımız gerekli çalısmayı baslatmıslar. 30 Agustos'ta ilk dozerimiz sahayı sürmeye basladı. Su anda da kesim isleri devam ediyor, enkaz bosaltılıyor ve 11 Kasım 2019'da burada fidanlar toprakla bulusacak. Burada bir karıs bos toprak kalmayacak. 2006'daki Meryemana, 2007 Bornova Çiçekli, 2017 Menderes yangınlarında oldugu gibi biz burada her tarafı agaçlandıracagız" dedi.