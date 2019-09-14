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Leon yakıt tankında 19 kilo eroin buldu

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Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2019
İZMIR Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor. İstihbarat Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışma sonucunda 13 Eylül'de Y.S. adlı şahısın kullandığı araç durduruldu. Narkotik dedektör köpeği Leon hassas burnuyla aracın yakıt deposuna tepki verdi. Yakıt deposu ekipler tarafından söküldü ve incelendi. Deponun içine 30 paket halinde gizlenmiş eroin bulundu. Toplam 19 kilo 495 gram eroine el konuldu. Araç sürücüsü Y.S. gözaltına alınarak Yeşilyurt semtindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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Leon yakıt tankında 19 kilo eroin buldu
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