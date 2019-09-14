Maktek fuarı gün sayıyor

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yıl ortalama 185 milyon dolarlık makinenin Izmir'e kurulmasının farkındalıgıyla takım tezgahları sektörünün bulusma noktası olan MAKTEK Izmir 2019 Fuarı, 9-12 Ekim 2019 tarihleri arasında Fuar Izmir'de düzenlenecek. Sektör temsilcilerini Izmir'de bulusturacak fuarda, 500 milyon dolarlık is hacmi hedefliyor. MAKTEK Izmir Fuarı, ayrıca takım tezgahları sektöründe Ar-Ge destekli inovasyon harikası ürünlere ev sahipligi yapacak. Sanayi kuruluslarının temsilcilerini aynı çatı altında bulusturmaya hazırlanan fuar kapsamında; CNC ve universal talaslı imalat makinaları, sac isleme makinaları, kesici takımlar, takım tutucular, ölçü aletleri, kalite kontrol cihaz ve ekipmanları, yaglama ile sogutma sistemleri sergilenecek.