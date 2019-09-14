Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Maktek fuarı gün sayıyor

Maktek fuarı gün sayıyor

Giriş Tarihi: 14.9.2019
Maktek fuarı gün sayıyor
HER yıl ortalama 185 milyon dolarlık makinenin Izmir'e kurulmasının farkındalıgıyla takım tezgahları sektörünün bulusma noktası olan MAKTEK Izmir 2019 Fuarı, 9-12 Ekim 2019 tarihleri arasında Fuar Izmir'de düzenlenecek. Sektör temsilcilerini Izmir'de bulusturacak fuarda, 500 milyon dolarlık is hacmi hedefliyor. MAKTEK Izmir Fuarı, ayrıca takım tezgahları sektöründe Ar-Ge destekli inovasyon harikası ürünlere ev sahipligi yapacak. Sanayi kuruluslarının temsilcilerini aynı çatı altında bulusturmaya hazırlanan fuar kapsamında; CNC ve universal talaslı imalat makinaları, sac isleme makinaları, kesici takımlar, takım tutucular, ölçü aletleri, kalite kontrol cihaz ve ekipmanları, yaglama ile sogutma sistemleri sergilenecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Maktek fuarı gün sayıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN