Milli Eğitim can dostları unutmadı

BUGÜN NELER OLDU

DOĞAve hayvan dostu pek çok çalışmayı hayata geçiren İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, iki yıldır yürüttüğü 'Her Okulun Minik Bir Dostu Var' projesiyle sokakta yaşayan hayvanlara sahip çıkıyor. Bu konudaki çalışmalarını e-derginin bu eylül sayısında toplayan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, proje kapsamında, okullarda sokak hayvanları için bakım ve beslenme noktaları oluşturdu. Sokak hayvanları ile ilgilenen öğretmen, öğrenci ve velilerin sayısı gün geçtikçe artıyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, sokak hayvanlarının okullar tarafından sahiplenilmesi çalışmasının tüm veli, öğretmen ve öğrencilerden büyük ilgi gördüğünü söyledi.