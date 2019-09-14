Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Organlarıyla 3 kişi hayata bağlandı

Organlarıyla 3 kişi hayata bağlandı

Giriş Tarihi: 14.9.2019
Organlarıyla 3 kişi hayata bağlandı
10 Eylül'de rahatsızlanarak Denizli Devlet Hastanesi Acil Servis'e kaldırılan Mustafa Uyar'ın (48), yapılan tahlil ve tetkiklerinde beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek hemen Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Yoğun bakımda 3 gün boyunca kalan Uyar'ın 12 Eylül'de beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi ile yapılan görüşmeler sonucunda Uyar'ın organları bağışlandı. İzmir'den gelen ekipler tarafından 2 böbrek ve karaciğer alınarak Ege Üniversitesi ve Kent Hastanesi'nde organ bekleyen hastalara gönderildi
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Organlarıyla 3 kişi hayata bağlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN