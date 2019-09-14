Organlarıyla 3 kişi hayata bağlandı

10
Eylül'de rahatsızlanarak Denizli Devlet Hastanesi Acil Servis'e kaldırılan Mustafa Uyar'ın (48), yapılan tahlil ve tetkiklerinde beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek hemen Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Yoğun bakımda 3 gün boyunca kalan Uyar'ın 12 Eylül'de beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi ile yapılan görüşmeler sonucunda Uyar'ın organları bağışlandı. İzmir'den gelen ekipler tarafından 2 böbrek ve karaciğer alınarak Ege Üniversitesi ve Kent Hastanesi'nde organ bekleyen hastalara gönderildi