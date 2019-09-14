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Stachowiak farkı!

’de geride kalan üç haftada üç penaltı kurtaran Polonyalı file bekçisi, performansıyla ’un yakaladığı başarıda çok büyük pay sahibi oldu

Giriş Tarihi: 14.9.2019
Dokuz yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de müthiş bir çıkış yakalayan Denizlispor ilk 3 maçta gol yemeyen tek takım olurken Polonyalı kaleci Stachowiak harikalar yaratıyor. Yeşilsiyahlı ekibin Süper Lig'e çıkmasında büyük katkıları olan Stachowiak, ilk üç maçta 3 penaltı kurtararak müthiş bir performans ortaya koydu. Bu sezon Galatasaray maçında Selçuk İnan, Antalyaspor karşılamasıda Aatif'ın penaltı vuruşlarında gole izin vermeyen Adam Stachowiak, Göztepe karşısında da Soner Aydoğdu'nun penaltı atışında başarılı bir kurtarış yaptı. Tecrübeli eldiven geride kalan 3 maçta başarılı kurtarışlarıyla kalesini rakip forvetlere kapattı.
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Stachowiak farkı!
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