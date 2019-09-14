Stachowiak farkı!

BUGÜN NELER OLDU

okuz yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de müthiş bir çıkış yakalayan Denizlispor ilk 3 maçta gol yemeyen tek takım olurken Polonyalı kaleci Stachowiak harikalar yaratıyor. Yeşilsiyahlı ekibin Süper Lig'e çıkmasında büyük katkıları olanBu sezon Galatasaray maçında Selçuk İnan, Antalyaspor karşılamasıda Aatif'ın penaltı vuruşlarında gole izin vermeyen Adam Stachowiak, Göztepe karşısında da Soner Aydoğdu'nun penaltı atışında başarılı bir kurtarış yaptı.