Uyanık hırsızdan ‘yaralı’ numarası

İzmir'de asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hakkında çeşitli suçlardan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası olan R.N.G.'nin (19) Buca'da yaşayan ailesini ziyarete geldiği bilgisine ulaştı. Operasyon için düğmeye basan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri adrese baskın düzenledi. 4. kattaki dairenin kapısını açan R.N.G.'nin ailesi zanlının evde olmadığını söyledi. Zanlının ailesi 'Arama kararınız varsa girin bakalım' diyerek polis ekiplerini oyaladı. Daha sonra mahkeme kararı ile evde arama yapıldı. Yapılan incelemede zanlı R.N.G.'nin eve gelen polis ekiplerinden kaçmak ve saklanmak için banyo penceresinden çıkarak havalandırma boşluğuna geçti.

YÜZ YÜZE GELDİLER

Zanlı, havalandırma boşluğundan üçüncü kattaki evin banyo penceresinden içeri girmeye çalıştı. Bu sırada duş alan kadın pencerede tanımadığı birini görünce çığlık attı. Zanlı bunun üzerine zemin kata kadar inerek saklandı. Eve girip arama yapan polis ekipleri zanlının banyo penceresinden çıkıp havalandırma boşluğundan zemin kata kadar indiğini fark etti. Bu kez zemin kattaki evin kapısını çalarak içeri giren polisler olay yerine itfaiye çağırdı. İtfaiye ekipleri zemin kattaki banyo penceresinin demir korkuluklarını kesti. Buradan dışarı çıkartılmak istenen azılı hırsız bu kez de, "Dördüncü kattan aşağı düştüm. Hareket edemiyorum. Vücudumda kırık olabilir" diyerek polisi kandırmaya çalıştı. Yaşanan tüm bu anlar polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

YERDE ROL YAPTI

Rol yapan zanlı, polisin çabasıyla merdiven yardımıyla dışarı çıkartıldı. Olay yerinde hazır bulunan 112 Acil Yardım ekipleri sedye ile zanlıyı hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan muayenede zanlının vücudunda herhangi bir kırık ya da yaralanma olmadığı tespit edildi. 9 hırsızlık, bir hükümlünün kaçması, bir uyuşturucu madde suçundan olmak üzere 11 ayrı suçtan araması olan, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası olan R.N.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının 19 yaşında olmasına rağmen daha önceden 11 hırsızlık, 4 yankesicilik, 3 gasp, 2 kapkaç, bir uyuşturucu madde kullanmak olmak üzere daha önceden emniyette toplam 21 suçtan kaydının bulunması dikkat çekti. Yaşından çok kaydı bulunan zanlının adliyeye sevk edilirken gülümsemesi dikkat çekti.