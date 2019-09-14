Yalın okula alınmadı

İZMIR'IN Seferihisar ilçesinden Buca'ya taşınan 6. sınıf öğrencisi Yalın Keleşoğlu (12), adres değişikliğine bağlı nakil işlemi gerçekleştirilmediği için yeni eğitim- öğretim döneminde okula başlayamadı Seferihisar'dan Buca'ya taşındıklarını anlatan anne Nuran Kaddur, adrese dayalı olarak kayıt yaptırmaları gereken Saadet Emir Ortaokulu'nda oğlu Yalın'ın kabul edilmediğini belirterek ikametgah adresini değiştirmelerine karşın açıkta kaldıklarını öne sürdü.



'ŞİKAYETÇİ OLDU'

Eşinden boşanma aşamasında olduğunu dile getiren Kaddur, "Oğlum, Buca'daki Meşkure Şamlı Ortaokulu'nda 5. sınıfı okudu. 6. sınıfa ise Seferihisar Yeni Orhanlı Ortaokulu'nda başladı. Bu yıl yeniden Buca'ya geldik ve arkadaşımın evinde ikamet ediyoruz. İkametgah adresimi değiştirdim. 9 Eylül 2019'da Buca Barış Mahallesi'ne ikametimi tescil ettirdim. Ancak aynı gün oğlum okulda derse alınmadı. 'Siz bu adreste oturmuyorsunuz' dediler. Oysa ki ikametgah belgemiz elimizde" diye konuştu. Kaddur, "Saadet Emir Ortaokulu'na öğrenci taşıyan 17 servis aracı var. Bazıları 15 kilometre uzaklıktan çocuk getiriyor. Biz ise üst sokakta oturuyoruz. Devlet bu okulu benim için onaylamış. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundum" dedi.