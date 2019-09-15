Engellilerin sualtı keyfi

BUGÜN NELER OLDU

AİLE Çalışma ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğü, yeni bir proje başlattı. Farklı uygulamaları ile engelli bakımında çığır açan İzmir, bu kez engellileri su altı dünyası ile tanıştırdı. Seferihisar Akarca Plajı'nda faaliyet gösteren Seferihisar Dalış Merkezi ile işbirliği içinde gerçekleşen proje ile İzmir'de hizmet veren 12 özel ve 1 resmi engelli bakım merkezinde hizmet gören engelliler, engellilere hizmet verme yetkinliği olan sertifika sahibi dalış eğitmenleri eşliğinde dalış gerçekleştirdi. Tanıştıkları bu yeni dünya karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen engellilerin mutluluğu gözlerinden okundu.