Haydi göz göz

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'in 4. haftasında Göztepe, bugün saat 17.00'de Çaykur Rizespor'un konuğu oluyor. Hakem Abdülkadir Bitigen zorlu maçta görev yapacak.Rizespor ise 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik alarak namağlup unvanını sürdürüyor. Wallace Reis, Hakan Çinemre ve Cameron Jerome'un sakatlıklarının bulunduğu sarı-kırmızılı ekiptebugün ilk kez Göztepe forması giyecek.