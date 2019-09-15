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Haydi göz göz

İlk 3 haftada sadece 1 puanı bulunan ve gol atamayan sarı-kırmızılı ekip, bugün ’a konuk olacak

Giriş Tarihi: 15.9.2019
Haydi göz göz
Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, bugün saat 17.00'de Çaykur Rizespor'un konuğu oluyor. Hakem Abdülkadir Bitigen zorlu maçta görev yapacak. Sarı-kırmızılılar, ligde 3 maçta 2 yenilgi ve bir beraberlik alarak galibiyete hasret kalırken, sezonun ilk golünü Rize'de atıp ilk 3 puanına ulaşmak istiyor. Rizespor ise 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik alarak namağlup unvanını sürdürüyor. Wallace Reis, Hakan Çinemre ve Cameron Jerome'un sakatlıklarının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte Stefano Napoleoni, Marcio Mossoro ve Atınç Nukan, teknik direktör Tamer Tuna'nın şans vermeleri halinde bugün ilk kez Göztepe forması giyecek.
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