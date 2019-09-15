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’in 5 yıllık yol haritası kabul edildi

Giriş Tarihi: 15.9.2019
İzmir’in 5 yıllık yol haritası kabul edildi
2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik plan görüşmeleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde gerçekleşti. Takiben gerçekleşen İZSU Genel Kurulunda da ESHOT ve İZSU için hazırlanan 5 yıllık planlar birlikte değerlendirildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Mustafa Özuslu, plan hakkında bilgiler verdi. Daha sonra söz alan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da görüşlerini sundu. Planlar Meclis üyelerinin de öneri ve katkılarıyla son halini aldı ve oy birliği ile kabul edildi. Böylece İzmir'in yeni stratejik planı Büyükşehir Meclisinden ilk defa oybirliği ile geçmiş oldu. İzmir'in yeni yol haritası niteliğinde olan stratejik plan altı stratejik amaç ve 27 hedeften oluşuyor.
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İzmir’in 5 yıllık yol haritası kabul edildi
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