Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Konak’ta feci kaza: 2 ölü

Konak’ta feci kaza: 2 ölü

Giriş Tarihi: 15.9.2019
Konak’ta feci kaza: 2 ölü
İZMİR'İN Konak ilçesinde, çöp kamyonuna çarpan otomobildeki sürücü Vedat Toka ile yanındaki kimliği henüz bilinmeyen kadın hayatını kaybetti. Kaza, dün sabah saatlerinde, Alsancak semti Şair Eşref Bulvarı'nda meydana geldi. Raşit Başak yönetimindeki Konak Belediyesi'ne ait çöp kamyonuna, Vedat Toka'nın kullandığı otomobil, çarptı. Kazada, ön kısmı hurdaya dönen otomobildeki Vedat Toka ile yanındaki kimliği henüz bilinmeyen kadın hayatını kaybetti. Çöp kamyonunda görevli iki belediye işçisi de hafif yaralandı. Öte yandan, kaza anı bölgedeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin MOBESE kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Konak’ta feci kaza: 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN