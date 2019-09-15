Konak’ta feci kaza: 2 ölü

BUGÜN NELER OLDU

İZMİR'İN Konak ilçesinde, çöp kamyonuna çarpan otomobildeki sürücü Vedat Toka ile yanındaki kimliği henüz bilinmeyen kadın hayatını kaybetti. Kaza, dün sabah saatlerinde, Alsancak semti Şair Eşref Bulvarı'nda meydana geldi. Raşit Başak yönetimindeki Konak Belediyesi'ne ait çöp kamyonuna, Vedat Toka'nın kullandığı otomobil, çarptı. Kazada, ön kısmı hurdaya dönen otomobildeki Vedat Toka ile yanındaki kimliği henüz bilinmeyen kadın hayatını kaybetti. Çöp kamyonunda görevli iki belediye işçisi de hafif yaralandı. Öte yandan, kaza anı bölgedeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin MOBESE kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.