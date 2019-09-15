Köyde okul isyanı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'e 35 kilometre uzaklıktaki Menemen'in bazı kırsal mahallelerinde, öğrenciler ulaşım imkanı olmadığı için okula gidemiyor. Büyükşehir yasasına göre mahalle statüsüne geçirilen Menemen'in Alaniçi, Beyköy ve Çaltı köylerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım hizmeti bulunmadığını söyleyen Çaltı Mahallesi Muhtarı Kamil Eser, Emiralem Şehit Barış Demir İlkokulu ve Emiralem Atatürk Ortaokulu'nda okuyan 18 öğrencinin bu yıl okula gidemediğini söyledi. Köylerinde bu yıla kadar taşımalı eğitim sisteminin uygulandığını belirten Eser, "Köyümüze öğrenciler için her gün servis geliyordu. Bu sene kaldırıldı. Bir köye minibüs çalışıyorsa o köye servis veremeyiz dediler. Bu sorun bizim gibi Beyköy ve Alaniçi'ni de kapsıyor. 3 köye günde 4 kez, 15 kişilik tek bir minibüs çalışıyor. Bu 3 köyde yaklaşık 40 tane öğrenci var. Bu minibüse nasıl sığacaklar" dedi.Çaltı'da yaşayan velilerden Hatice Ayan da, Emiralem'den geçen minibüsün yolcuları halde bıraktığını okulun önüne kadar gitmediğini belirterek, "Üstelik dolmuşlarda emniyet kemeri yok. Çocuklarımız için hiç güvenli değil. Mahallemizde 18 çocuk var koltuk sayısı ise 15. Yolcu da alınınca çocuklar ayakta kalır. Okula gidip müdürle görüştüm. Onlar da çaresiz. Milli Eğitim bizi belediyeye yönlendiriyor ama sorun çözülmüyor. Kaç senedir gelen servis şimdi niye gelmiyor" diye konuştu. 12, 9 ve 4 yaşlarında 3 kız çocuğu olduğunu belirten Nurcan Karakurt ise şunları söyledi: "Kızlarım okula gidemiyor. Evde oturan kızları evlendirelim mi, eski usüle geri mi dönelim? Biz okumadık, evlendik. Onlar da mı öyle olsun?" Okula gidemedikleri için sokakta vakit geçirdiklerini dile getiren öğrenciler de okul sıralarına oturacakları günü dört gözle bekliyor. Gülsüm Kuştur, "Köyümüze servis gelmiyor. Geçen yıl geliyordu. Okula gitmek istiyoruz. Eğitimimiz engelleniyor. Biz gitmiyor değiliz, gidemiyoruz. Matematik öğretmenimi çok özledim. Ödevler veriliyor ama biz geri kalıyoruz" dedi. Menemen İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz de yönetmeliğe göre toplu taşıma olan yerlerden öğrenci taşıyamadıklarını belirterek, "Bu köylere ESHOT, İzmir Büyükşehir Belediyesi veya şoförler odasının toplu taşıması olduğu için taşımalı sistemin dışında bırakıldı. Çünkü o köylere giden otobüs veya dolmuş var. Bu hatlar düzenli olarak çalışıyor. Bu nedenle biz yönetmeliğe göre taşıyamıyoruz. Şu anda herkes bu sorunu çözmeye çalışıyor. Kaymakamın, bizim ve belediyenin çözüm konusunda yoğun gayretleri var. İnşallah kısa sürede çözülecek" dedi. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, öğrencilere servis tahsis etti. Çocuklar pazartesi günü okula özel servisle 15 dakikada gideceklerini öğrenince büyük mutluluk yaşadı.