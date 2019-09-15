Motordaki ısıya dikkat edilmeli

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İZMIR'DE, şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan ve aracın kullanılamaz hale gelmesine rağmen 37 yolcunun zamanında tahliye edilmesiyle can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangın sonrası, bu tür yangınlar tekrar gündeme geldi. Otobüs Yangınlarını Önleme Derneği Genel Sekreteri Tarhan Aslan, "Kimi otobüsler 24 saat durmadan sefer yapıyor. Bazı otobüsler, motorları hiç dinlendirilmeden, bir sefer biter bitmez tekrar sefere çıkıyorlar. Bazı araçların alternatör bölümünde 800 dereceleri bulan sıcaklıklar oluyor. Dolayısıyla, yakıt borusundaki en ufak bir kaçakta ya da damlamada, araç motorundan yağ kaçması gibi durumlarda bir anda yangın çıkabiliyor" dedi.Araçların bakımlarının periyodik olarak yapılması gerektiğini belirten Arslan, "Bu bakımların merdiven altı yerlerde değil yetkili servislerde yapılması gerekiyor. Araçlarda problem çıkabilecek teknik bölgeleri en iyi yetkili servisleri bilir. Bu yüzden, çok ufak sorunlar dahi yetkili servislerde tespit edilebiliyor ve bunlar olumsuz sonuçlara yol açmadan giderilebiliyor" diye konuştu.