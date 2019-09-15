Veliler endişeli servisçi de dertli

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YENI eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci servisi kazaları araçların güvenliğini, servis şoförlerinin tutumlarını bir kez daha tartışılır hale getirdi. Son olarak Muğla'nın Dalaman ilçesinde servis şoförünün kırmızı ışık ihlali, 17 yaşındaki bir öğrencinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Endişeli veliler, servislerin zamanında gidip gelmesine, aracı aynı sürücünün kullanmasına, trafik kurallarına uymasına ve çocuklarının emniyet kemeri takmasına dikkat ettiklerini söylerken, servis şoförleri korsanlardan yakındı. İki yıl önce İzmir'in Çiğli ilçesinde kreşe giderken serviste unutulduğu için havasızlıktan ölen 3 yaşındaki Alperen Sakin'in acılı babası Serkan Sakin, okul açıldığı zaman yapılan denetimlerin yıl boyunca sürmesi gerektiğini belirtti. Velilerden Müge Önbaşlı, "Çocuğumu servise vermiyorum. Kendim götürüp, getiriyorum. Son zamanda malum yaşanan olumsuzluklar da beni korkutuyor" dedi. Servis şoförleri ise bu işi korsan yapanlar nedeniyle mesleklerinin itibar kaybına uğradığını ileri sürdü. İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, "Bizler meslek odası olarak yetki istiyoruz. Mobil ekip kurulmalı. Bizde de yetkilinin olması lazım. Bizlere yetki verilirse emniyet müdürlüğünün yanında onlara yardımcı oluruz" diye konuştu.