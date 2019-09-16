İzmir’in tarihini 3D ile anlatıyorlar

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İZMIR Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli kültürel ve tarihi değerlerinin başında gelen Kemeraltı, Kadifekale ve Basmane bölgelerini kapsayan, İzmir Tarih Projesi'ni hayata geçirdi. Projede, 252 hektarlık alanın bütüncül bir bakış açısıyla ve koruma-kullanma dengesi gözetilerek sağlıklaştırılması ve canlandırılması hedef alındı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Konak'taki Atatürk Meydanı'nda Bilgi Noktası kuruldu. Bilgi Noktası'nda tarihi bölgeyi anlatan 3 boyutlu bir maket bulunuyor. Vatandaşlara, İzmir'in tarihsel gelişimi ile ilgili tüm detaylar, ekileyici görsel şovlarla anlatılıyor. İzmir Tarih Standı görevlisi Zafer Özdoğru, projenin Kemeraltı- Konak-Basmane bölgesindeki tarihi dokuyu korumak için başlatıldığını söyledi.Oluşturulan görselin bin 500 ölçeğinde bir maket olduğunu belirten Zafer Özdoğru, "Maket Konak-Kemeraltı- Basmane'yi kapsıyor. Parçaları yaklaşık bir yılda hazırlandı. Oldukça emek verildi. Sunum için de 4 tarihçi çalıştı. Titiz bir çalışma yapıldı. Bu maket tarihi bölgeleri gösteriyor. İzmir tarihinin nasıl şekillendiği anlatılıyor. İzmirliler bile tarihini tam bilmiyorlar. Herkes İzmir'in tarihini kısa sürede burada öğrenebilir dedi. Bilgisi Noktası, her sabah saat 10.00'da açılıyor. Gün içerisinde 16 gösterim yapılıyor. Son gösterim ise 18.30'da gerçekleşiyor.