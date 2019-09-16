Narenciye ihracatı için kota artırılacak

BUGÜN NELER OLDU

NATO'ya üye olmaya, Avrupa Birliği'ne (AB) ise tam üyelik müzakerelerine başlamayı hedefleyen Kuzey Makedonya, ülkeye yabancı yatırımcı çekmek için kolları sıvadı. Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'in davetiyle Kuzey Makedonya'ya giden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ve yönetim kurulu üyeleri, Başbakan Zaev'in yanı sıra Dış Yatırımlar Bakanları Zorica Apostolska, Elvin Hasan, Tarım, Orman ve Su Bakanı Trajan Dimkovski, Kuzey Makedonya Ekonomi Odası Başkanı Branko Azeski ve Gazi Baba Belediye Başkanı Boris Georgievski ile bir araya geldi.Heyet, Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev'den Türk narenciye ürünlerinin ihracatında uygulanan 8 bin ton kotanın artırılması, gazlı içecekler ve meyve sularındaki gümrük vergisinin kaldırılması, hafta sonu Makedonya gümrüklerinin çalışması sözünü alırken, Dış Yatırımlar Bakanı Zorica Apostolska'dan Makedonya'ya yapacakları yatırımlara verilecek teşvikleri öğrendi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya narenciye ürünleri ihracatındaki 8 bin ton kotanın yetmediğini, Makedon halkının daha sağlıklı ve ucuza Türk narenciye ürünlerini tüketebilmesi için kotanın 15 bin tona çıkarılmasını istediklerini dile getirdi. Uçak, Başbakan Zaev'den gazlı içecekler ve meyve sularındaki verginin kaldırılmasını, Makedon gümrüklerinin hafta sonu da çalışmasını talep etti. Uçak, Kuzey Makedonya'ya çok verimli bir iş seyahati gerçekleştirdiklerini, bu seyahatin kısa sürede meyvelerini vereceği izlenimi edindiklerini kaydetti.