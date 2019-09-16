Omurgadaki kırıklar için kapalı ameliyat

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ÖZEL İzmir Egepol Hastanesi Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Murat Aydın, ileri yaşlarda görülen kemik erimesi (Osteoporoz) rahatsızlığının özellikle menapoz sonrasında kadınların yüzde 55'ini etkilediğini söyledi. Op. Dr. Murat Aydın, en yaygın metabolik kemik hastalığı olan osteoporozun düşük kemik kitlesi ve kemik dokusunun mikro yapısındaki bozulmalar ile kendini belli ettiği bilgisini verdi. Kemik erimesi hastalığının görülme sıklığının, ileri yaşlarda özellikle kadınlarda artığını belirten Op. Dr. Aydın, Ailesinde veya kendisinde daha önce kemik erimesine bağlı kırık oluşmuş hastalarda, menapoza erken yaşlarda girilmesi durumunda, D vitamini ve kalsiyum alımı yetersiz olanlarda ve uzun süre kortizon tedavisi alanlarda kemik erimesi hastalığının daha sık görüldüğünü ifade etti.Hastalık hakkında bilgi veren Op. Dr. Murat Aydın, "Kemik erimesi hastalığı bulunanlarda travmanın şiddetine bağlı olarak yaygın omurga kırıkları oluşabileceği gibi sandalye veya yataktan düşme gibi küçük travmalardan sonra hatta bazen koltuğa sertçe oturmakla bile omurlarda kırık görülebilmektedir. Bu tür şikayetleri bulunan hastaların beyin cerrahisi uzmanları tarafından muayene edilmesi yapılacak tedaviye karar verilmesi gerekmektedir. Kemik erimesine bağlı oluşan omurga kırıkları Vertebroplasti (kapalı ameliyat) ile tedavisinin gerçekleştirilebilir" dedi.