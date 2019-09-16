Özledikleri hayatı filmde keşfettiler

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İzmirli Celalettin Dinçer (52) ile eşi Nurdan Dinçer'in (49) hayatı, yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın Milas'ın Çökertme Koyu'nda çektiği, 'Mandıra Filozofu' filmiyle değişti. Dinçer çifti, filmi izledikten sonra "Özlediğimiz hayat işte bu" diyerek, İzmir'deki evini sattı. Çift, bu yıl başında Türkiye'nin 16'ncı Cittaslow (Sakin Şehir) ünvanlı yerleşim yeri olan Köyceğiz'deki Kavakarası Mahallesi'nde satın aldığı prefabrik evde yaşamaya başladı. Akıllı telefon kullanmayan, televizyonda sadece belgesel kanalları izleyen çift, yerli tohumlardan sebze ve meyve üreterek doğal yaşam sürüyor. İzmir'deki evlerini 1 günde sattıklarını belirten Celalettin Dinçer, "Erken emekli oldum. Köyceğiz'de burayı bulduk ve satın aldık, hemen taşındık. Arazimiz çok büyük değil ama, bize yetiyor. Sadece yoğurdu komşularımızdan alıyoruz. Çünkü inek besleyecek yerimiz yok. Kimyasal gübre kullanmıyoruz. Yerli tohumlardan üretim yapıyoruz. Akıllı telefon kullanmıyoruz, televizyonda sadece belgesel kanalları izliyoruz. Günümüz bahçede çalışarak ve yörenin taşlarından sanat eseri ve resim yaparak geçiyor. Geç de olsa bir film sayesinde özlediğimiz hayata kavuştuk" dedi.Köyceğiz'e gelirken komşulukla ilgili hayaller kurduğunu belirten Nurdan Dinçer ise "Her şey güzel ama ilk zamanlar komşuluk ilişkileriyle ilgili hayal kırıklığına uğradım. Zaman zaman 'Keşke o filmi izlemeseydik' dedim. Burada çok mutluyuz. Üniversitede okuyan iki çocuğumuz var. Bazen geliyorlar. Onlar da burayı ve bu hayatı seviyor" diye konuştu.