Sinema tutkusu için 10 bin kilometre gitti

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YAŞAR Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Film Tasarımı Bölümü'nden 2014 yılında mezun olan Emir Gidel'in sinema tutkusu için hayallerinin peşinden koştu. Gidel, bir süre Türkiye'de dizilerde reji asistanı olarak çalıştıktan sonra yurtdışında eğitim hayallerini gerçekleştirmek için Kanada'da bulunan Vancouver Film Okulu'na gitti. Çocukluğundan bu yana sinema sektöründe çalışma hayali olduğunu belirten Gidel, "Hep bu hayalimin peşinden gittim. Sinemada çeşitli ödüller aldım. Kanada'daki Vancouver Film Okulu'na başvurdum. Nisan 2015'te okula başladım" diye konuştu.Birçok Ameriken dizisinin Kananada'da çekildiğini belirten Gidel, "Kanada'yı seçmemin asıl sebebi buydu. 2017'nin başında Kanada'ya gittim ve okulumdaki hocam bana asistanlık teklif etti. Bir yıl boyunca asistanlık yaptım Air Bud filminin yapım şirketi, Disney Channel ve Netflix'in yeni dizisi için yardımcı editörlük pozisyonu teklif etti. Hedefim Hollywood" dedi.