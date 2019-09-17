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Altay’da Putsila göz dolduruyor

Son 3 maçtan 7 puan çıkaran Altay’da, Belaruslu golcünün sezona iyi başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü

Giriş Tarihi: 17.9.2019
Altay’da Putsila göz dolduruyor
TFF 1. Lig'de sezona Ümraniyespor yenilgisiyle başladıktan sonra toparlanan ve üst üste oynadığı 2 maçı kazanarak son 3 maçından 7 puan çıkaran Altay'da yüzler gülüyor. Son olarak Boluspor'u deplasmanda 2-0 deviren siyah-beyazlılarda, 5. dakikada takımının ilk golünü atan Anton Putsila da sezona oldukça iyi bir giriş yaptı. Geçen sezon devre arasında MKE Ankaragücü'nden transfer edilen Putsila, bu sezon 4 maçta 358 dakika süre aldı. Belaruslu futbolcu, bu süre zarfında rakip fileleri 2 defa sarsmayı başardı. Geçen sezon sakatlık problemleri yaşayan ve tam anlamıyla bekleneni veremeyen deneyimli futbolcunun performansı teknik heyeti memnun etti. İlk 4 haftada rakip ağları 2 kez havalandıran Putsila, şimdiden geçen sezonki performansını geride bıraktı.
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Altay’da Putsila göz dolduruyor
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