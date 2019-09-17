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Ana sınıfı öğretmenine babaanneden yumruk

Giriş Tarihi: 17.9.2019
Ana sınıfı öğretmenine babaanneden yumruk
DENIZLI'NIN Tavas ilçesinde ana sınıfı öğretmenine, okula kaydı olmadığı için çağırdığı öğrencisinin babaannesi saldırdı. 12 Eylül Perşembe günü Tavas ilçesinin kırsal Ulukent Mahallesi'ndeki Şehit Öğretmen Ayşe Konakçı İlkokulu Ana Sınıfı Öğretmeni Ümmühan Erdoğan (38), sınıfındaki öğrencilerden birinin okula kaydının olmadığını fark etti. Erdoğan, bunun üzerine öğrencinin velisini arayıp ya çocuğun kaydını yaptırmalarını ya da okuldan almalarını söyledi. Bunun üzerine okula gelen öğrencinin babası Rıza T. (39) ve babaannesi Mevlüde T. (70) ile öğretmen Erdoğan arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, babaanne Mevlüde T., öğretmen Erdoğan'a öğrencilerin gözü önünde yumruk attı ve itti. Olayı, araya giren diğer öğretmenler yatıştırdı. Darbedilen öğretmen Erdoğan, Tavas Devlet Hastanesi'nden 1 günlük 'iş göremezlik' raporu alıp, jandarmaya şikayetçi oldu. Türk Eğitim- Sen Denizli Şubesi ise yaşanan olayı kınayıp, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.
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Ana sınıfı öğretmenine babaanneden yumruk
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