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Ayvalık sahilleri turistlere kaldı

Giriş Tarihi: 17.9.2019
Ayvalık sahilleri turistlere kaldı
BALIKESIR'IN Ayvalık ilçesindeki ünlü Sarımsaklı Plajları, okulların açılmasının ardından yabancı turistlerden daha fazla ilgi görmeye başladı. Sarımsaklı'da yerli turist yoğunluğu, 9 Eylül'de okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okulların açılmasının ardından yerini yabancılara bıraktı. Özellikle turistik tesislerin güz döneminde paket programlar hazırlayarak yabancı turistlere cazip seçenekler sunmasıyla bölgede yoğunluk yaşanıyor. Bölgedeki otellerde Sırbistan ve Bulgaristan uyruklular başta olmak üzere Balkan ülkelerinden gelenlerin daha çok olduğu dikkati çekiyor. Sarımsaklı'da bir otelin yönetim kurulu başkanı Bekir Berk, bu yıl ilk kez Sırp turistlerin bu kadar yoğun bir ilgi gösterdiğini söyledi. İlçede turizm sezonunun 10 Ekim'e kadar uzadığını dile getiren Berk, "Romanyalı turistler genellikle Kuşadası'nı tercih ediyor. Eğer onları turistleri de Sarımsaklı'ya çekebilmeyi başarabilirsek, önümüzdeki turizm sezonunu kasım ayına kadar uzatabilme şansını yakalayacağız" dedi.
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Ayvalık sahilleri turistlere kaldı
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