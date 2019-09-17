Ege Ekonomik Forum’a doğru

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Ekonomiyi geliştirme Vakfı (EGEV) öncülüğünde düzenlenen Ege Ekonomik Forum'u bu yıl 13-14 Kasım tarihlerinde 3. kez gerçekleştirilecek. İzmir Başkanlar Kurulu üyeleri de Forum'a tam destek verecek. İzmir Başkanlar Kurulu'nun Eylül ayı toplantısı ESİAD ev sahipliğinde Mövenpick Otel'de yapıldı. Toplantıda Ege Ekonomik Forum'a tam destek kararı çıkarken, bölge ve ülke gündemindeki ekonomik gelişmeler de değerlendirildi. Toplantının sekretaryasını yürüten EGEV'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, "Dünyada ve Türkiye'de bu işe kafa yoran pek çok değerli isim Forum'a katılacak. Bu yıl da Forum bölge ekonomisinin gelişmesine yol gösterici sonuçların alınacağı bir platform olacak" diye konuştu.