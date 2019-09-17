EÜ’den sanayiye büyük destek

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de ilk olan ve İzmir iş dünyasında heyecanla karşılanan Üniversite Sanayi İşbirliği Ege Üniversitesi Modeli'nin tanıtımı gerçekleştirildi. Toplantıya İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ile Ege Üniversitesi araştırma grupları temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Üniversite Sanayi İşbirliği çerçevesinde geliştirdikleri EÜ BAP Üniversite- Sanayi Güdümlü Proje Desteği Modeli'nin bir ilk olduğuna dikkat çekerek genel olarak dünyada akademisyenlerin özel sektörden maddi kaynak alarak Ar-Ge projelerini hayata geçirdiğini söyledi.Üniversite sanayi Ar-Ge finansman modelinde, projenin maliyetinin yüzde 75'inin üniversite tarafından karşılandığını anlatan Prof. Dr. Budak, "Bütçenin sadece yüzde 25'i ilgili firma tarafından üstlenecektir. EÜ akademisyenlerinin yürütücü olacağı bilimsel araştırma projelerinin konuları, ülkemizin ve sanayicimizin öncelikli olarak ihtiyaç duygu konular olacaktır. Dünyada sanayiciler, Ar-Ge projelerini daha fazla finanse ederken ülkemizde ilk kez EÜ olarak sanayicinin ihtiyaç duyduğu Ar-Ge çalışmalarını hem akademik hem de maddi olarak desteleyecek bir model ortaya koyuyoruz. Dünyadaki acımasız ekonomik rekabet ortamında bizler EÜ olarak maddi ve manevi olarak tüm gücümüzle sanayicimizin yanında olmak istiyoruz" dedi.EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Sizde bilgi var bizde teknoloji. Günün koşullarında rekabet edebilmek için bilgi transferi hızlı olmalı. Kendinizi sanayicinin yerine koyduğunuzda sıkıntıyı görüp hızlı adım atmalısınız. Enerjide çözüm olanaklarımız sınırlı. Bu projeden büyük memnuniyet duyuyorum. Türkiye sanayi 4.0'a geçmek istiyorsa önce eğitim 4.0 yapılmalı. Buna uygun eğiticileri üniversitelerin hazırlaması gerekir. Eğitim 4'ün olmadığı yerde sanayi 4 hayaldir" diye konuştu. İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "Ülkemizin yerli ve milli üretim hedefleri doğrultusunda, Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) tarafından geliştirilen proje kapsamında, sanayicilerin Egeli akademisyenlerle iş birliğinde geliştirecekleri projelerin yüzde 75'ine kadar üniversitenin öz kaynaklarından destek sağlanacak olması çok ama çok önemli" diye konuştu. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da bu birlikteliğin esnaf ve sanatkarlar açısından da önemli olduğunu dile getirdi.