Hastane yolunda facıa: 1 ölü 3 yaralı

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Kınık ilçesinde rahatsızlanan torunlarını hastaneye götürmek üzere yola çıkan Atmaca Arık (65), iddiaya göre, yönetimindeki otomobille kavşaktan kontrolsüz olarak ana yola çıktı. Bu sırada otomobilin sol tarafına, Bergama'dan Soma yönüne giden Veli F.'nin kullandığı kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sonra duran otomobil, hurdaya döndü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, araçta sıkışan sürücü Atmaca Arık'ı kurtardı. Sağlık görevlileri ise yaptığı kontrolde, Arık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan, Atmaca Arık'ın gelini Kader Arık (22)ve torunları Oğulcan Arık (5) ile Elif Arık (3) ise ambulanslarla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası yaralılardan Elif Arık, İzmir Çiğli Bölge Hastanesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Atmaca Arık'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Veli Fidan, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.